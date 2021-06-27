Україна має намір домовитися ще про п'ять "безвізів" з ЄС, - Шмигаль

Україна в найближчі роки має намір домовитися про ще п'ять так званих "безвізів" з Європейським союзом. Йдеться про інтеграційні процеси в різних сферах.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сім років тому Україна і ЄС підписали економічну частину Угоди про асоціацію. І за останні п'ять років цю угоду виконано на 54%.

"Також в найближчі кілька років ми плануємо домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів" в різних сферах. Йдеться про "промисловий безвіз", "авіаційний безвіз", "цифровий безвіз", "енергетичний безвіз" і "митний безвіз", - зазначив прем'єр.

Шмигаль уточнив, що при "промисловому безвізі" українські виробники зможуть отримувати європейські сертифікати прямо в Україні, "авіаційний безвіз" дозволить спростити допуск авіакомпаній на внутрішні ринки.

"Митний безвіз" скоротить простір для махінацій, "енергетичний безвіз" зробить ринок електроенергії більш конкурентним і прозорим, а "цифровий безвіз" дозволить Україні стати частиною цифрового ринку ЄС.