Україна наклала санкції на главу "Ростеху"

Глава "Ростеху" Чемезов також є близьким соратником російського президента Володимира Путіна. Зокрема, Чемезов входить до бюро вищої ради партії "Єдина Росія", яка є політсилою Путіна.

З 2014 року Чемезов перебуває під санкціями Європейського союзу, які були запроваджені через агресію Росії щодо України.

Разом з Чемезовим до санкційного списку, затвердженого РНБО, потрапив ще один росіянин - Михайло Шелков.

За даними Forbes, Шелков володіє металургійною корпорацією "ВСМПО-АВІСМА", яка входить до складу "Ростеху". Ця корпорація займається виготовленням титану.