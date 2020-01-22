Президент Швейцарії планує відвідати Україну в березні

Фото: зустріч Зеленського з президентом Швейцарії (president.gov.ua)

Зеленський та президент Швейцарії обговорили прогрес у просуванні до миру на сході України

Під час зустрічі на Давоському форумі з президентом України Володимиром Зеленським президент Швейцарії Сімонетта Соммаруга заявила, що хоче відвідати Україну в березні задля обговорення нової програми допомоги на наступні чотири роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки.

"Президент України висловив вдячність за підтримку в реалізації реформ у нашій державі в межах програм технічної допомоги, яка надається Швейцарією. Також ішлося про питання реабілітації українських військових, підвищення енергоефективності та збільшення інвестицій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сторони обговорили прогрес у просуванні до миру на сході України, зокрема повернення утримуваних осіб, кораблів та зменшення обстрілів на Донбасі, також порушувалося питання розширення мандата місії ОБСЄ.

Також Зеленський розповів про нові програми для інвесторів.

"Ми готуємо програму Investment nanny. Якщо інвестор принесе в Україну 100 мільйонів доларів і більше, то він отримає особистого менеджера, який знає п’ять мов і працюватиме з клієнтом цілодобово. Цей менеджер вирішуватиме всі проблеми інвестора в будь-який час. У них будуть державні гарантії. А тих, хто інвестує в наступні 2 роки у приватизацію в Україні 10 мільйонів і більше, ми звільняємо від податку на прибуток", - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський під час робочого візиту до Швейцарії для участі у Давоському форумі провів зустріч з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський повторив, що Україна бачить своє майбутнє в Євросоюзі, і Брюсселю для цього потрібно лише прийняти країну до складу ЄС. На його думку, сьогодні для цього слушний час.