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Україна сподівається на участь Байдена в саміті Кримської платформи

Автор: Артур Родивилов

Українська влада працює над тим, щоб президент США Джо Байден взяв участь у міжнародному саміті Кримської платформи. Він запланований на 23 серпня в Києві.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає "Крим.Реалії".

За його словами, є вагомі підстави очікувати, що президент США Джо Байден візьме участь у міжнародному саміті.

"Ми покладаємо на це великі надії. Багато країн світу, в тому числі країни Ради Європи, США, вже висловили згоду приєднатися. Хоча я точно не можу сказати, чи будуть вони представлені 23 серпня цього року на саміті, але є дуже великі підстави сподіватися на те, що, в тому числі, і Джо Байден 23 числа буде тут. У всякому разі, над цією темою ми будемо дуже ретельно працювати", - сказав Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу нагадав, що президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав жителів окупованого півострова Крим.

Він також зазначив, що вважає створення Кримської платформи суттєвим кроком на шляху до деокупації Криму.

Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Саміт Кримської платформи має відбутися 23 серпня 2021 року напередодні тридцятої річниці незалежності України.

Як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, Росія намагається зірвати відкриття Кримської платформи.

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Новини України Мустафа ДжемільовКрим
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