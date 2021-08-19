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Україна почала відправляти до США податкові звіти про американських громадян

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Україна, Четвер 19 серпня 2021 10:36
Україна почала відправляти до США податкові звіти про американських громадян Фото: Україна почала приймати податкові звіти про американських громадян FATCA (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з 16 серпня почали приймати звіти фінансових агентів у рамках виконання Угоди FATCA. Податкова інформація про американських громадян спрямовується до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко.

"На сьогодні фінансові агенти вже передали до податкової служби 91 пакет звітів про рахунки, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти США, з яких 59 вже відправлено до Служби внутрішніх доходів США", - сказав він.

Нагадаємо, урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки була укладена угода щодо поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA). Фінансові агенти України можуть подавати до Податкової службу через платформу IDES (International Data Exchange Services) звіти з рахунків, відкритих платниками податків США в українських фінансових установах. Його головна мета - перешкодити ухиленню від сплати податків американських громадян, які працюють на території інших держав.

Відзначимо, 1 липня 2014 року набрав чинності закон США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FАТСА), що містить вимоги до іноземних фінансових організацій, зокрема щодо: укладення спеціальної угоди з Податковою службою США (IRS); здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в українських фінансових організаціях, та інформування про них Податкової служби США.

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