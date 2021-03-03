Україна розпочала 2021 рік з падіння в базових галузях економіки

Як зазначається в повідомленні, серед інших чинників на показниках низки секторів негативно позначилося посилення карантину та несприятливі погодні умови.

Так, тимчасово послабився споживчий попит та експорт. Зокрема, уповільнилося зростання обороту роздрібної торгівлі (до 3,5% р/р). Складнощі з транспортуванням позначилися на вантажних перевезеннях та оптовій торгівлі. Промисловість повернулася до падіння (на 4,0% р/р) внаслідок тимчасового послаблення внутрішнього попиту, загострення конкуренції на зовнішніх ринках ГМК продукції, а також перебоїв у роботі портів.

"Крім того, поновився спад у сільському господарстві (на 5,7% р/р), відображаючи низьку рентабельність у тваринництві насамперед унаслідок подорожчання кормів та спалахи захворювання тварин в окремих районах. Будівництво теж суттєво скоротилося (на 12,9% р/р) на тлі складних погодних умов", - йдеться в документі.