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Україна розпочала 2021 рік з падіння в базових галузях економіки

Автор: Олександр Білоус

У січні 2021 році Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) впав на 3,7% р/р. Падіння продовжується другий рік поспіль.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (лютий 2021 року).

Як зазначається в повідомленні, серед інших чинників на показниках низки секторів негативно позначилося посилення карантину та несприятливі погодні умови.

Так, тимчасово послабився споживчий попит та експорт. Зокрема, уповільнилося зростання обороту роздрібної торгівлі (до 3,5% р/р). Складнощі з транспортуванням позначилися на вантажних перевезеннях та оптовій торгівлі. Промисловість повернулася до падіння (на 4,0% р/р) внаслідок тимчасового послаблення внутрішнього попиту, загострення конкуренції на зовнішніх ринках ГМК продукції, а також перебоїв у роботі портів.

"Крім того, поновився спад у сільському господарстві (на 5,7% р/р), відображаючи низьку рентабельність у тваринництві насамперед унаслідок подорожчання кормів та спалахи захворювання тварин в окремих районах. Будівництво теж суттєво скоротилося (на 12,9% р/р) на тлі складних погодних умов", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у 2020 році Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) впав на 3,7% р/р. Це відбулося вперше з 2015 року.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні у 2021 році збільшиться на 4,2%.

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