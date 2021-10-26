Україна може набрати в кібервійська до 50 фахівців, - "Український кіберальянс"

Україна може набрати в кібервійська до 50 фахівців. І запропонувати їм зарплату на 20% вище ринкової.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова "Українського кіберальянсу" Артем Карпінський, йдеться в матеріалі " Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їх головна мета ".

На його думку, підготовка молодих фахівців займе занадто багато часу, а результат потрібен вже зараз.

"Вони задовбаються закликати на строкову службу молодих ІТ-шників, тому що вони всі просто будуть їхати за кордон. Це раз. Друге - не бачу зараз ніякого сенсу витрачати час на їх навчання, так як на даний момент треба швидко створити каркас з тих фахівців, які є, і тих, які можуть туди піти за ті гроші, які їм запропонують", - вважає Карпінський.

Він заявив, що Україна може на даному етапі набрати в кібервійська до 50 вільнонайманих професіоналів, запропонувати їм зарплату на 20% вище ринкової.