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Україна за місяць воєнних дій витрачає 10 млрд доларів, - Мінфін

Фото: президент України Володимир Зеленський провів нараду з економічним блоком
Автор: Олександр Білоус

За місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд доларів. Відповідні підрахунки Міністерство фінансів України надало під час наради Володимира Зеленського з економічними блоками Офісу президента та Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Під час наради учасники обговорили стан української економіки на другому місяці опору військовому вторгненню Росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.

На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень.

Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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