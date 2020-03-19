Україна в березні збільшила імпорт продуктів харчування

За 17 днів березня в Україну завезли на 40 тисяч тонн більше продуктів харчування, ніж за аналогічний період минулого року
Україна за 17 днів березня збільшила імпорт продуктів харчування на 40 тисяч тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Новій митниці.
Повідомляється, що всього в Україну було імпортовано 158 тисяч тонн на 211 млн доларів, а саме:
Також у митниці відзначили, що зараз на кордоні з Україною утворилися черги з вантажівок у зв'язку з посиленим санітарним оглядом і дезінфекцією.
"станом на сьогоднішній ранок, на Ягодині 350 вантажівок стояли на в'їзд в Україну, 750 - на виїзд; Краковець: 310 - на в'їзд в Україну, 430 - на виїзд; Рава-Руська 110 - на в'їзд в Україну, 360 - на виїзд. Домовляємося з польськими колегами, в який спосіб можна прискорити процес проходження контролю, у т. ч. митного на кордоні", - повідомили в митниці.
Також зазначається, що Міністерство інфраструктури розробило форму, заповнивши яку водій може повідомити, на якому пункті пропуску і на який кордоні він знаходиться.
Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України з 1 квітня 2020 року вводить спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії. Спеціальне мито становитиме 65%.
Також повідомлялося, що в Національному банку України заявили, що світова економічна криза, викликаний пандемією коронавіруса, негативно позначиться на українській економіці, однак поки цей вплив не дуже відчутно.