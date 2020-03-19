Україна в березні збільшила імпорт продуктів харчування

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За 17 днів березня в Україну завезли на 40 тисяч тонн більше продуктів харчування, ніж за аналогічний період минулого року

Україна за 17 днів березня збільшила імпорт продуктів харчування на 40 тисяч тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Новій митниці.

Повідомляється, що всього в Україну було імпортовано 158 тисяч тонн на 211 млн доларів, а саме:

молочні продукти (сири), яйця птиці, натуральний мед - 3177 тонн на 13,6 млн дол. (на 312% більше, ніж за 17 днів березня 2019);

готові продукти із зерна зернових культур, борошна, борошняні кондитерські вироби - 6166 тонн на 12,3 млн дол. (+83%);

фрукти, їстівні плоди та горіхи - 45837 тонн на 33,9 млн дол. (+3%);

овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби - 38908 тонн на 20,4 млн дол. (+138);

молоко і пахта - 921 тонн на 1,2 млн дол. (+163%);

риба свіжа не оброблена - 2493 тонн на 14 млн дол. (+73%);

риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні готові - 14381 тонн на 18,8 млн дол. (+0,5%);

кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі - 1293 тонн на 43 млн дол. (+30%);

екстракти, есенції та концентрати кави, сиропи, соуси, супи та інше - 3854 тонн на 25,1 млн дол. (+23%);

алкогольні і безалкогольні напої та оцет - 16 610 тонн на 23 млн дол. (+65%).

Також у митниці відзначили, що зараз на кордоні з Україною утворилися черги з вантажівок у зв'язку з посиленим санітарним оглядом і дезінфекцією.

"станом на сьогоднішній ранок, на Ягодині 350 вантажівок стояли на в'їзд в Україну, 750 - на виїзд; Краковець: 310 - на в'їзд в Україну, 430 - на виїзд; Рава-Руська 110 - на в'їзд в Україну, 360 - на виїзд. Домовляємося з польськими колегами, в який спосіб можна прискорити процес проходження контролю, у т. ч. митного на кордоні", - повідомили в митниці.

Також зазначається, що Міністерство інфраструктури розробило форму, заповнивши яку водій може повідомити, на якому пункті пропуску і на який кордоні він знаходиться.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України з 1 квітня 2020 року вводить спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії. Спеціальне мито становитиме 65%.

Також повідомлялося, що в Національному банку України заявили, що світова економічна криза, викликаний пандемією коронавіруса, негативно позначиться на українській економіці, однак поки цей вплив не дуже відчутно.