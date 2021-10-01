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Україна і Мальта зняли обмеження щодо авіасполучення між країнами

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна і Мальта домовилися про скасування обмежень щодо регулярного авіасполучення між країнами. Угода, в тому числі передбачає встановлення необмежену кількість рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Міністерство інфраструктури України і Міністерство транспорту Республіки Мальта домовилися про взаємне зняття наявних обмежень регулярного повітряного сполучення між двома державами", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що угода передбачає зняття обмежень щодо:

  • кількості призначених авіапідприємств;
  • пунктів відправлення та призначення на територіях обох країн;
  • встановлення необмеженої кількості рейсів при регулярному авіасполученні.

У Мінінфраструктури, що домовленості збільшать кількість авіарейсів між країнами, а також позитивно вплинуть на вартість авіаквитків.

У міністерстві нагадали, що в жовтні Україна і ЄС планують підписати угоду про спільний авіаційний простір (САП). Це дозволить Україні повноцінно увійти в єдиний авіаційний простір Євросоюзу.

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УкраїнаМальтаАвіасполучення