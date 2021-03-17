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Україна лібералізує авіасполучення з однією з європейських країн

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 13:23
Україна лібералізує авіасполучення з однією з європейських країн Фото: аеропорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів уповноважив голову Державної авіаційної служби Олександра Більчука на підписання угоди з урядом Республіки Сербія про повітряне сполучення. Угода не передбачає обмежень щодо кількості авіарейсів.

Рішення було ухвалене 17 березня під час засідання уряду, яке транслювалося в Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, укладення угоди дозволить лібералізувати ринок повітряних перевезень між Україною та Республікою Сербія.

Зокрема, угода визначатиме порядок регулювання здійснення регулярних повітряних перевезень між двома країнами; встановлюватиме порядок надання авіапідприємствам дозволів на виконання польотів; міститиме положення щодо безпеки польотів та авіаційної безпеки; регулюватиме комерційні аспекти діяльності авіапідприємств.

Крім того, угода не передбачатиме жодних обмежень щодо кількості призначених авіапідприємств, частоти та ємності, типу повітряних суден, а також щодо пунктів призначення/відправлення на територіях України та Республіки Сербія.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна планувала підписати угоду про спільний авіаційний простір з Європейським союзом 11 лютого під час засідання Ради асоціації Україна - ЄС. Але в останній момент підписання було перенесене.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підписання угоди між Україною та Європейським союзом про спільний авіаційний простір можливе на початку березня під час візиту президента Європейської ради Шарля Мішеля до України. Водночас угода підписана не була.

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