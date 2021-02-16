Доступ України до авіапростору ЄС: Шмигаль назвав нову дату підписання угоди

Підписання угоди між Україною та Європейським союзом про спільний авіаційний простір можливе на початку березня. Це може відбутися під час візиту президента Європейської ради Шарля Мішеля до України.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству " Укрінформ ".

Як зазначив Шмигаль, представники України неодноразово підіймали питання якнайшвидшого підписання угоди про спільний авіаційний простір "і бачили готовність це зробити за першої ж можливості".

"І маємо сподівання, що це станеться під час робочого візиту Шарля Мішеля до України 2-3 березня", - сказав він.

Коментуючи "вето" Іспанії на угоду, Шмигаль зазначив, що воно ніяк не пов’язане з Україною.

За його словами, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на зустрічі тет-а-тет підтвердив, що до України немає жодних питань.

"Тобто, проблема виникла між самими членами Євросоюзу, зокрема, є застереження з боку Іспанії. Ми не можемо коментувати, чи вони пов’язані з суперечкою з Британією, чи з чимось іншим", - додав він.