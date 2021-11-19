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Україна купила вакцину від фіктивної епідемії. Підозрюють колишніх чиновників

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П'ятниця 19 листопада 2021 15:43
Україна купила вакцину від фіктивної епідемії. Підозрюють колишніх чиновників Фото: Україна купила вакцину від фіктивної епідемії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У 2019 році колишні чиновники Держспоживслужби закупили вакцину від епідемії ящуру, якої не було в Україні. У зв'язку з цим колишньому голові тендерного комітету Держспоживслужби повідомили про підозру через 30 млн гривень збитків на закупівлях препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів змовилися з представниками приватного товариства, що займається поставками вакцин, розробили та реалізували протиправну схему із закупівлі за завищеною вартістю вакцини проти ящуру.

Згідно з матеріалами слідства, закуплена державним коштом вакцина не була зареєстрована в Україні, тому не могла бути використана і не використовувалася для вакцинації і тепер підлягає утилізації.

Експерти дійшли висновку, що розмір збитку, нанесеного держбюджету України в результаті перерахування грошових коштів на користь постачальника вакцини становить близько 30 млн гривень.

Зараз вирішується питання про обрання екс-чиновнику запобіжного заходу.

Також у рамках справи правоохоронці провели обшуки за адресами проживання причетних осіб та у службових приміщеннях Держпродспоживслужби.

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