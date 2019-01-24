Україна і Китай продовжать розвиток інвестиційного співробітництва

Фото: Петро Порошенко і Ван Цішань (twitter.com/poroshenko)

Президент України Петро Порошенко у Давосі провів зустріч із заступником голови КНР

Президент України Петро Порошенко та заступник голови Китаю Ван Цішань домовилися продовжувати розвиток двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Порошенко в Twitter.

За його словами, продовження розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва має сприяти проведення в 2019 році засідання українсько-китайської Міжурядової комісії зі співробітництва.

Нагадаємо, раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час робочого візиту у Пекін запропонував китайській стороні почати спільні консультації щодо передумов створення зони вільної торгівлі.

Під час зустрічі з віце-прем'єром Держради Китаю Лю Хе сторони зосередилися на розширенні торгово-економічного співробітництва двох держав. За 8 місяців 2018 року товарообіг між Україною і Китаєм склав майже 6 млрд доларів і виріс на 21%. Сторони також обговорили співпрацю в рамках ініціативи голови КНР Сі Цзіньпіна "Один пояс і шлях", а також співпраця у сфері енергетики, інфраструктурних проектів, промисловості, машинобудування, сільського господарства і агроіндустрії.