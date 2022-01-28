Україна та Канада розширять Угоду про вільну торгівлю, - Свириденко

Свириденко обговорила із міністеркою зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг шляхи розширення існуючих торговельних домовленостей.

"Зазначу, що CUFTA забезпечує умови доступу до ринків, більш передбачуване і прозоре торгове середовище. Так, за результатами 2021 року обсяг експорту українських товарів у Канаду зріс майже вдвічі - з 81,3 до 160,1 млн доларів США", - написала Свириденко.

За її словами, український та канадський бізнес вже співпрацюють у сфері послуг, телекомунікацій, електронній торгівлі, екологічних ініціативах, проте глобальні зміни на міжнародних ринках вимагають оновлення умов CUFTA.

"Ми маємо забезпечити рівні можливості для міжнародної торгівлі, особливо - для підприємств малого та середнього бізнесу", - підкреслила міністр економіки.

Свириденко додала, що український уряд та команда Офісу президента продовжують працювати над створенням мережі стратегічних партнерів України, ініціюючи спільні проєкти, які сприяють зростанню реального сектору економіки.

"Незабаром відзначатиметься 30-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Канадою та Україною. Це гарний привід для інтеграції нових положень у CUFTA, диверсифікації та розширення торговельної співпраці між Канадою та Україною, що сприятиме довготривалому економічному зростанню", - наголосила вона.