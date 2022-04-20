Україна та Канада планують розширити угоду про вільну торгівлю

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі заступника міністра економіки України - торгового представника України Тараса Качки з президентом Канадсько-Української Торгової Палати Зеноном Потічним та представниками канадського бізнесу. Захід відбувся 19 квітня за підтримки посольства України в Канаді.

"Ми вдячні нашим канадським партнерам за постійну участь у забезпеченні роботи фондів відновлення та трансформації економіки України, підтримки малого та середнього бізнесу, відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми також зацікавлені у розширенні торгівлі з Канадою через подальшу лібералізацію Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій", - зазначив Качка.

Сторони також домовились продовжити активний діалог щодо залучення економічної, фінансової та експертної допомоги Канади у критично важливі сектори української економіки, а також подальшої взаємодії у розширенні присутності канадських інвесторів в Україні.

Нагадаємо, у лютому 2017 року нижня палата (Палата громад) парламенту Канади ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною.