Україна - Іспанія: де дивитися матч Ліги націй

Фото: гравці збірної України перед матчем з Іспанією (facebook.com/uafukraine)

Між збірними України та Іспанії відбудеться матч четвертого туру групового етапу Ліги націй. Букмекери вважають, що у підопічних Андрія Шевченка немає шансів на перемогу.

13 жовтня 21:45

Київ, НСК "Олімпійський"

Збірні зіграють у вівторок, 13 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Час початку зустрічі - 21:45. Команда Андрія Шевченка не залишиться без підтримки - поєдинок відбудуться, хоч і з обмеженою кількістю, але з глядачами на трибунах. УЄФА і місцева влада дали добро на проведення футбольних матчів в столиці України з частковим залученням уболівальників до 30% від місткості стадіонів.

Також українські вболівальники зможуть подивитися поєдинок у прямій трансляції на спеціалізованому телеканалі "Футбол 1", а також безкоштовно на загальнонаціональному ТРК "Україна".

Матчем з Іспанією збірна України завершує тиждень зустрічей з трьома останніми чемпіонами світу. Команда Андрія Шевченка вже відіграла спаринг проти Франції, зазнавши найбільшої поразки у своїй історії, та програла матч Ліги націй проти Німеччини. Напередодні цих зустрічей команда Шевченка зазнала колосальних кадрових втрат - відразу 14 гравців вибули з ладу через травми і коронавірус.