Україна - Іспанія: шанс поквитатися за поразку у Лізі націй місячної давнини

Збірна України прийматиме Іспанію в четвертому турі групового етапу Ліги націй. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери все ще не вірять в підопічних Шевченко. Всі 25 футболістів національної команди допущені до матчу.

13 жовтня 21:45

Київ, НСК "Олімпійський"

Сьогодні для "синьо-жовтих" завершується тиждень матчів проти трьох останніх чемпіонів світу. Стартувала команда Андрія Шевченка з товариської зустрічі проти чинних переможців французів, зазнавши найбільшої поразки у своїй історії - 1:7, а потім в Лізі націй поступилася Німеччині - 1:2.

Після цього поєдинку збірна України опустилася на третє місце в групі, пропустивши німців вперед. У першому турі групи українці вдома перемогли Швейцарію (2:1), але потім крупно поступилися Іспанії на виїзді (0:4). Поразка в матчі-відповіді позбавить Україну можливості посісти перше місце у своєму квартеті, де зараз лідирує "фурія Роха". Команда Луїса Енріке спочатку зіграла внічию в Німеччині (1:1), а після матчу з українцями з менш комфортною перевагою обіграла Швейцарію (1:0).

Невтішна статистика

Збірна України жодного разу не перемагала Іспанію, здобувши лише одну нічию 2: 2 в найпершій зустрічі на кваліфікації Євро-2004. Потім іспанці здобули п'ять перемог.

Останнім українським гравцем, який забивав іспанцям, був нинішній наставник збірної Андрій Шевченко. Він відзначився в програному спарингу в Ельче (1:2) у вересні 2003 року.

Команда Шевченка програла три попередні матчі поспіль. В останній раз така програшна серія була в України чотири роки тому, коли національна команда поступилася в усіх трьох матчах групового етапу Євро-2016.

Кадрова ситуація

Шевченко назвав дуже болючою втратою для збірної дискваліфікованого Руслана Малиновського. Хавбек пропускає зустріч з іспанцями через отриману жовту картку в попередньому матчі. Перше попередження він отримав у грі з Іспанією на виїзді.

Також команда все ще не зможе розраховувати через травми і коронавірус на П'ятова, Тимчика, Луніна, Паньківа, Болбата, Кривцова, Матвієнка, Степаненка, Зінченка, Коноплянку, Буяльського, Супрягу і Мораеса.