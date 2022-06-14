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Україна – Ірландія: анонс матчу Ліги націй

Фото: Микола Шапаренко проти Джейсона Найта (twitter.com/faireland)
Автор: Антон Федорців

У черговому матчі Ліги націй 2022/23 збірна України вдруге зустрінеться з національною командою Ірландії.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

Україна – Ірландія

14 червня, 21:45, Лодзь, ЛКС, телетрансляція на "Футбол 1" та "Індиго"

Двотижневий марафон матчів збірної України підійшов до фінального пункту. Свій п'ятий поєдинок за короткий період "синьо-жовті" проведуть зі знайомим суперником. Щойно тиждень тому команда Олександра Петракова здолала ірландців на виїзді напіврезервним складом. Тепер із ними гратиме основа збірної.

Щоправда, легкої прогулянки очікувати не слід. У національній команді вже накопичилася втома, почастішали й проблеми зі здоров'ям – хтось захворів, хтось зазнав ушкодження. Та на ще один матч запасу міцності збірній України повинно вистачити.

Проте, зазнала змін і збірна Ірландії. Після невиразних поразок від вірмен і українців (двічі по 0:1) "Зелена армія" несподівано розгромила доволі міцну Шотландію. Три м'ячі без відповіді у ворота недавнього претендента на останню путівку на Мундіаль від Європи чималого варті.

Але й тренерський штаб ірландців змушений сушити голову через кадрові проблеми. Більше того, наразі вони виглядають значнішими за труднощі зі складом "синьо-жовтих". Втрата відразу двох провідних центрбеків – Даффі та Ігана провіщають експерименти.

Дискваліфіковані:

Травмовані: Даффі, Іган – Бущан, Степаненко, Яремчук

Під питанням: Обафемі – Попов, Соболь, Маліновський, Зубков

Орієнтовні склади на матч Україна – Ірландія

Україна: Лунін – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук – Ярмоленко, Шапаренко, Зінченко, Циганков – Довбик

Ірландія: Келлехер – Коллінз, О'Ші, Стівенс – Крісті, Браун, Каллен, Моламбі, Макклін – Перротт, Огбене, Найт

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:1

Ще одна перемога збірної України не тільки ствердить успішність літнього марафону, а й максимально підвищить шанси "синьо-жовтих" на перемогу в квартеті Ліги націй і швидке повернення до еліти турніру. Та ситуація в групі вже під контролем українців. Вони навіть можуть собі дозволити звести внічию поєдинок із ірландцями. Але зайвої прихильності до суперника не матимуть і гратимуть на перемогу.

До слова, провідні букмекери спрогнозували ймовірний результат поєдинку між збірними України та Ірландії.

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