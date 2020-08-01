Україна йде за жовтим сценарієм пандемії: Ляшко прогнозує 400 тисяч випадків

Станом на сьогодні Україна йде за жовтим сценарієм розвитку пандемії коронавірусу. При цьому ще місяць тому показники України відповідали жовто-зеленому сценарію.

Про це на брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, за жовтим сценарієм Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що жертвами хвороби можуть стати 4 тисячі українців, а загальна кількість випадків інфікування коронавірусом може скласти близько 400 тисяч.

Зазначимо, жовто-зелений сценарій розвитку пандемії прогнозує 2500 летальних випадків в Україні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні знову зафіксували понад тисячу нових випадків коронавірусу; найбільше нових випадків виявили у Львівській та Івано-Франківській областях, а також у Києві.

Що вплинуло на зростання рівня захворюваності на коронавірус в Україні, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Крім того, Україну поділили на чотири зони карантину за рівнем захворюваності на коронавірус; РБК-Україна опублікувало список міст та районів, які потрапили до зон з високим рівнем коронавірусу.