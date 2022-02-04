Україна хоче збільшити імпорт газу зі Словаччини. Сторони проведуть переговори
Україна має намір збільшити обсяги імпорту газу зі Словаччини. Очікується, що сторони домовляться про гарантовані потужності, які дозволять на постійній основі отримувати більше газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті президента.
Повідомляється, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Сторони обмінялися думками щодо ситуації з безпекою навколо України, а також торкнулися взаємодії у сфері безпеки.
"Було домовлено провести переговори на рівні профільних відомств з приводу збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина - Україна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Оператор ГТС України і словацький оператор Eustream a.s. домовилися про збільшення гарантованих потужностей для імпорту природного газу зі Словаччини на 15 млн кубометрів на добу.
Очікується, загальний обсяг гарантованих потужностей з 4 лютого до 31 березня 2022 року складе 42 млн кубометрів на добу.
Сьогодні стало відомо, що "Нафтогаз" почав імпорт газу і має намір закупити 300 млн кубометрів.