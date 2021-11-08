Україна хоче створити в ТКГ нову підгрупу: чим вона займатиметься

Офіс президента України виступає за створення нової робочої підгрупи в рамках мінського переговорного майданчика. Нова підгрупа має займатися поверненням Україні контролю над ділянкою кордону вздовж окупованого Донбасу.

Про це сказав прес-секретар президента Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Офіс президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням осіб та відкриття КПВВ. Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю над державним кордоном", - заявив він.

Никифоров зазначив, що створення цієї робочої підгрупи залежить від позиції російських представників в Тристоронній контактній групі.

"Якщо Росія визнає мінські домовленості, то має погодитися, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти "Мінська", - додав представник ОП.