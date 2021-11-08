Україна хоче створити в ТКГ нову підгрупу: чим вона займатиметься
Офіс президента України виступає за створення нової робочої підгрупи в рамках мінського переговорного майданчика. Нова підгрупа має займатися поверненням Україні контролю над ділянкою кордону вздовж окупованого Донбасу.
Про це сказав прес-секретар президента Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Офіс президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням осіб та відкриття КПВВ. Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю над державним кордоном", - заявив він.
Никифоров зазначив, що створення цієї робочої підгрупи залежить від позиції російських представників в Тристоронній контактній групі.
"Якщо Росія визнає мінські домовленості, то має погодитися, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти "Мінська", - додав представник ОП.
Нагадаємо, раніше Україна звинуватила Росію у руйнуванні мінських домовленостей, оскільки Москва заблокувала продовження місії ОБСЄ на кордоні.