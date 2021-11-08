ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Україна хоче створити в ТКГ нову підгрупу: чим вона займатиметься

Новость на русском →
Україна, Понеділок 08 листопада 2021 18:54
Україна хоче створити в ТКГ нову підгрупу: чим вона займатиметься Фото: Сергій Никифоров, прес-секретар президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Офіс президента України виступає за створення нової робочої підгрупи в рамках мінського переговорного майданчика. Нова підгрупа має займатися поверненням Україні контролю над ділянкою кордону вздовж окупованого Донбасу.

Про це сказав прес-секретар президента Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Офіс президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням осіб та відкриття КПВВ. Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю над державним кордоном", - заявив він.

Никифоров зазначив, що створення цієї робочої підгрупи залежить від позиції російських представників в Тристоронній контактній групі.

"Якщо Росія визнає мінські домовленості, то має погодитися, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти "Мінська", - додав представник ОП.

Нагадаємо, раніше Україна звинуватила Росію у руйнуванні мінських домовленостей, оскільки Москва заблокувала продовження місії ОБСЄ на кордоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Контактна група
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих