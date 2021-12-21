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Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році, - Зеленський

Автор: Сергій Пишкін

Україна може взяти участь на саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді вже в наступному році. Планує порушити питання вступу в Альянс.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, під час саміту Україна вимагатиме конкретної дати, коли вона зможе стати рівноправним членом НАТО.

"Ми обговорюємо участь України на саміті НАТО у Мадриді у 2022 році. Для нас важливо, щоб ми були там присутніми в тому чи іншому вигляді, а також, щоб у 2022 ми мали конкретику з датою: коли чи протягом якого терміну нас бачать рівноправним членом Альянс", - заявив Зеленський.

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Володимир ЗеленськийНАТО