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Україна не готує ескалацій на Донбасі, - Кулеба

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 03:40
Україна не готує ескалацій на Донбасі, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче війни і не готує ескалацій на Донбасі. Зокрема, не готується жодних наступів чи обмежених військових операцій.

Про це йдеться в інтерв'ю міністра іспанському виданню EFE.

За його словами, німецька та французька сторони не заявляли ні про яку нібито ескалацію з боку України.

"Насправді я хотів би чітко заявити, що Україна не хоче війни. Ми не готуємо жодної ескалації, наступу чи обмежених військових операцій на місці. Ми розраховуємо на вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом", - сказав Кулеба.

Він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний спосіб вирішити конфлікт на Донбасі - це приєднання України до НАТО.

"Що б ви сказали тим, хто каже, що цим ви можете ще більше спровокувати Росію?", - сказав Кулеба.

Раніше Дмитро Кулеба заявив про новий елемент російської агресії. За його словами, такого не було навіть у 2014 році, коли Росія окупувала Крим

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