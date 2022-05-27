Україна готова збільшити експорт електроенергії в ЄС, - Тімченко

"Споживання нашої електроенергії впало на 35% з моменту вторгнення Росії, 24 лютого, Частину надлишкової електроенергії можна було б відправити до Європи", - сказав він.

В середині березня українська енергосистема синхронізувалась з європейською, але через те, що синхронізація пройшла в аварійному режимі, Україна не може повноцінно експортувати струм.

"Доходи від експорту потрібні Україні для підтримки фінансової стабільності нашої енергосистеми", - наголосив він.

Нагадаємо, що за оцінкою Міністерства енергетики, експорт української електроенергії до країн Євросоюзу допоможе Європі замінити 17% російського газу.