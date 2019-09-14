Україна готова до загроз, пов'язаних з "Північним потоком-2"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає Росію агресором, в той же час заявив, що з нею доведеться співіснувати. Про це він заявив на форумі "Ялтинська європейська стратегія", передає кореспондент РБК-Україна.

"Особисто для мене Росія як держава - це агресор. Тут немає ніяких питань... Але це не скасовує того, що Росія - наш найбільший сусід, і потрібно просто усвідомити як співіснувати з цією великою країною в майбутньому. Ми збираємося бути прагматичними, найкраща відповідь будь-якому агресорові - це наш власний успіх",- заявив Гончарук.

Також прем'єр-міністр запевнив, що уряд розуміє всі загрози для України, пов'язані з будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2".

"Звичайно, інфраструктурні проекти інших країн, особливо такі, що несуть яскраво виражений політичний підтекст, це частина гібридної боротьби проти України. Ми розуміємо всі ризики, ми дуже добре інформовані, ми готові, я не думаю, що є сенс переживати через це", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський публічно назвав Росію агресором.