Україна готова надати свої ПСГ для зберігання стратегічного запасу газу ЄС, - Міненерго

Україна пропонує використовувати свої ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн. Україна має найбільші підземні сховища в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка у Facebook.
Як зазначив міністр, європейські держави працюватимуть над створенням платформи для спільної закупівлі газу. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Європейської ради 24-25 березня. Ініціатива відкрита і для України.
Міністр зазначив, що Європа здійснює рішучі кроки для відмови від енергоресурсів держави-агресора, а також створити механізми солідарності та компенсації для закупівель енергоресурсів, щоб не залежати від їх постачання з Росії.
"Україна, незважаючи на повномасштабну військову агресію з боку Росії, продовжує бути потужним і надійним партнером Європи у питаннях енергетичної безпеки. Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитись від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту", - наголосив Галущенко.
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