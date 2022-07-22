Україна готова допомогти Молдові позбутися окупантів у Придністров'ї, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова на телемарафоні.

"Я підтримують прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні так званий "міністр закордонних справ" Придністров'я Віталій Ігнатьєв заявив, що окупований регіон має намір в майбутньому приєднатися до Росії.

РБК-Україна зібрало всю актуальну інформацію в матеріалі "Придністров'я хоче увійти до складу РФ: реакція сторін і загрози для України".

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