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Україна готова допомогти Європі позбавитися енергетичної залежності від Росії, - Тімченко

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Вівторок 17 травня 2022 19:11
Україна готова допомогти Європі позбавитися енергетичної залежності від Росії, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Україна готова допомогли Європейському союзу ослабити залежність від російських енергоресурсів і стати надійним постачальником енергії в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тимченка під час форуму Energy Ukraine в Берліні.

"Щоб відмовитися від російських енергоресурсів, вкрай важливо повністю переглянути стратегію енергетичної безпеки Європейського Союзу. Україна готова взяти участь у процесі "дерусифікації" європейського енергопостачання та стати надійним партнером в оновленій енергетичній стратегії ЄС", - цитує прес-служба компанії слова Тімченка.

Учасники форуму також обговорили сучасний стан української енергетичної інфраструктури, гостру потребу в її підтримці та перспективній співпраці, з політиками та бізнесменами України, Німеччини та на рівні ЄС.

Форум організовано Німецькою східною бізнес-асоціацією та відбувається у співпраці з Асоціацією німецьких промислово-торговельних палат (DIHK), Федерацією німецької промисловості (BDI) та Німецько-українською промислово-торговельною палатою (AHK).

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ДТЕК Максим Тимченко
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