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Україна готова говорити про нейтральний статус, – Офіс президента

Автор: Антон Федорців

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква не виключив обговорення можливого нейтралітету України в переговорах про мир із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю чиновника ARD.

Жовква виступив за зустріч на рівні президентів України та РФ. Серйозні перемовини, на його думку, можливі лише за умови такої зустрічі.

"Переговори та потенційна домовленість можливі лише після припинення бойових дій і припинення вогню. Тоді можна було б обговорити, як міг би виглядати можливий нейтралітет України", – заявив чиновник.

За його словами, Україні потрібні жорсткі гарантії, щоб нинішня ситуація більше ніколи не повторилася.

Нагадаємо, що Японія звернулася в Міжнародний кримінальний суд через агресію РФ проти України.

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