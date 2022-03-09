Україна готова говорити про нейтральний статус, – Офіс президента

Жовква виступив за зустріч на рівні президентів України та РФ. Серйозні перемовини, на його думку, можливі лише за умови такої зустрічі.

"Переговори та потенційна домовленість можливі лише після припинення бойових дій і припинення вогню. Тоді можна було б обговорити, як міг би виглядати можливий нейтралітет України", – заявив чиновник.

За його словами, Україні потрібні жорсткі гарантії, щоб нинішня ситуація більше ніколи не повторилася.