Україна готова допустити лікарів до Вишинського при умові доступу лікарів до Гриба, - Денісова

Людмила Денісова провела зустріч з Люком Девінем

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что украинская сторона готова обеспечить доступ врачей к обвиняемому в госизмене Кириллу Вышинскому только при возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Отметим, сегодня в Брюсселе прошел ряд встреч.

"Имела возможность пообщаться с Люком Девинем, директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ и Дирком Шубель, начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ", - написала она.

По ее словами, во время разговора европейские дипломаты заверили, что ЕС имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных.

"Они убеждены, что наши моряки имеют право на защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Также, ожидают от РФ предоставление надлежащей медицинской помощи раненым и беспрепятственного доступа к ним консульских сотрудников", - сообщила Денисова.

Она отметила, что в Брюсселе прошла встреча с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем.

"Люк Девинь сообщил мне, что недавно его представители встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Во время встречи речь шла о возможности доступа врачей к Кириллу Вышинскому, который подозревается в государственной измене. Украинская сторона готова обеспечить эти условия только при возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который находится в сверхкритическом состоянии", - написала Денисова.

Напомним, ранее сообщалось, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу позволят встретиться с украинским консулом, но после приговора.