Україна і Німеччина обговорили ситуацію в Азовському морі

Сторони зосередилися на проблемі вільного судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в понедельник встретилась с депутатом немецкого Бундестага Мануэлем Заррацином. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

Стороны сосредоточились на проблеме свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей, которое блокируется Россией.

"Действия России по блокированию свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей являются неприемлемыми, нарушают международное право и направлены на дестабилизацию в регионе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе встречи стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности. В связи с этим акцентировалось на политическом характере проекта "Северный поток-2".

Напомним, плавучая база Werra, которая входит в состав военно-морских сил Германии, в феврале посетит два черноморских порта в Болгарии.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу наращивания военного потенциала России в Черноморском регионе.