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Україна та Німеччина обговорили розвиток торговельно-економічного співробітництва

Новини » Політика    07.02.2019 - 19:54
Україна та Німеччина обговорили розвиток торговельно-економічного співробітництва
Фото: зустріч Олени Зеркаль та Крістіана Шмідта (mfa.gov.ua)

Сторони також обговорили ситуацію із блокуванням Росією судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль обговорила з депутатом Німецького бундестагу від фракції Християнсько-соціального союзу Крістіаном Шмідтом розвиток торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Німеччиною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

У МЗС зазначили, що Зеркаль ознайомила із станом імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС та наголосила на пріоритетності інтеграції енергетичних та цифрових ринків, що створить додаткові можливості для подальшого поглиблення співробітництва.

Сторони також обговорили ситуацію із блокуванням Росією судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів.

"Шмідт підтвердив недопустимість порушення Росією норм міжнародного права та наголосив, що тематика Криму залишається актуальною на порядку денному в Бундестазі", - йдеться у повідомленні.

Сторони відзначили, що реалізація інфраструктурних проектів має важливе значення для соціально-економічного розвитку міста Маріуполь та східних регіонів України. Українська сторона розраховує на підтримку Німеччини у цій сфері, а також інвестування у створення нових робочих місць в регіоні.

Зеркаль та Шмідт обговорили необхідності поглиблення співробітництва України з НАТО з метою протистояння сучасним загрозам миру та безпеки в Європі.

Нагадаємо, Зеркаль в понеділок зустрілася з депутатом німецького Бундестагу Мануелем Заррацином. В ході зустрічі сторони обговорили питання енергетичної безпеки. У зв'язку з цим акцентувалася на політичному характері проекту "Північний потік-2".

РБК-Україна писало, що плавуча база Werra, яка входить до складу військово-морських сил Германииу лютому відвідає два чорноморських порти в Болгарії.

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