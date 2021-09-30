Україна під гарантії США погасила євробонди на 1 млрд доларів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Загальна сума становила понад 1 млрд доларів, в тому числі 1 млрд доларів США погашення єврооблігацій й 7,355 млн доларів процентних платежів.

Відзначається, що випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантією США було здійснено у 2016 році на суму 1 млрд доларів. Процентна ставка становила 1,471% щорічно.

"Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий – в травні 2020 року", - відзначає пресслужба.