Україна та Франція проведуть консультації щодо визнання COVID-сертифікатів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріана. В ході бесіди сторони домовилися провести консультації про взаємне визнання COVID-сертифікатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
Під час розмови Кулеба підняв питання про визнання Францією українських свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.
Глави зовнішньополітичних відомств домовилися, що найближчим часом відбудуться українсько-Французькі консультації з даної теми.
Нагадаємо, в середині червня ЄС зняв обмеження на внутрішні поїздки при наявності covid-сертифіката.
А Німеччина вже відкрила кордони для громадян України, які отримали щеплення певними вакцинами від COVID.