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Україна та Франція проведуть консультації щодо визнання COVID-сертифікатів

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Четвер 01 липня 2021 15:17
Україна та Франція проведуть консультації щодо визнання COVID-сертифікатів Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріана. В ході бесіди сторони домовилися провести консультації про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Під час розмови Кулеба підняв питання про визнання Францією українських свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Глави зовнішньополітичних відомств домовилися, що найближчим часом відбудуться українсько-Французькі консультації з даної теми.

Нагадаємо, в середині червня ЄС зняв обмеження на внутрішні поїздки при наявності covid-сертифіката.

А Німеччина вже відкрила кордони для громадян України, які отримали щеплення певними вакцинами від COVID.

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Франція Дмитро Кулеба сертификаты COVID-19
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