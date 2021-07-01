Украина и Франция проведут консультации о признании COVID-сертификатов
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дриана. В ходе беседы стороны договорились провести консультации о взаимном признании COVID-сертификатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Во время разговора Кулеба поднял вопрос о признании Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19.
Главы внешнеполитических ведомств договорились, что в ближайшее время состоятся украинские-французские консультации по данной теме.
Напомним, в середине июня ЕС снял ограничения на внутренние поездки при наличии COVID-сертификата.
А Германия уже открыла границы для граждан Украины, которые получили прививки определенными вакцинами от COVID.