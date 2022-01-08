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Україна фінішувала лише 10-ю у змішаній естафеті з біатлону на п'ятому етапі Кубка світу

Автор: Ігор Литвиненко

У німецькому Оберхофі відбулася перша в сезоні біатлонна змішана естафета на етапах Кубка світу. Україна фінішувала на 10-му місці.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Перший етап, на якому за українську команду втік Артем Прима, виявився провальним для нашої збірної. Прима мав проблеми як з ходом, так і зі стрільбою, використавши 4 додаткових патрона.

А ось Дмитро Підручний на другому етапі показав загальний п'ятий результат і зміг підняти Україну з 20-го на 10-е місце. Він також не зміг показати ідеальну стрілянину, маючи 3 використаних додаткових патрона. Але за швидкістю був п'ятим.

На жіночих етапах За Україну бігли Валентина Семеренко та Юлія Джима. Їм не вдалося поліпшити позиції, зберігши при цьому 10-е місце.

Перемогу в змішаній естафеті здобула Норвегія, друге місце у Білорусі, третя-Франція.

Результат:

1. Норвегія (0+6) 1:28:51,4

2. Білорусь (0 + 5) +23,1

3. Франція (0+11) +2:01,3

4. Швеція (3+10) +2: 08,4

5. Росія (0 + 9) +2: 08,9

6. Німеччина (0+6) +2:10,7

...

10. Україна (0+12) + 4:00,9

Зазначимо, сьогодні о 15:45 відбудеться поодинока змішана естафета. Україну представлятимуть Артем Тищенко та Дар'я Блашко.

П'ятий етап Кубка світу в Оберхофі завершиться завтра, 9 січня, перегонами-переслідуваннями. Старт у чоловіків о 13:30, у жінок - о 15:45.

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