Україна та Євросоюз підписали ще дві угоди: деталі

На саміті Україна-ЄС сторони, крім угоди про єдиний авіаційний простір, підписали ще дві угоди. Тепер Київ приєднається до двох програм - "Горизонт Європа" і "Креативна Європа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні крім угоди про єдиний авіаційний простір ми підписали і ряд інших важливих угод. Зокрема, про участь України у програмах "Горизонт Європа" та "Креативна Європа". Я щиро вдячний лідерам інституцій Європейського союзу за сьогоднішню зустріч", - заявив Зеленський.

Відзначимо, "Горизонт Європа" - це запланована на 7 років науково-дослідницька програма ЄС з фінансуванням близько 100 млрд євро. Кошти виділяються на дослідження та інновації в 2021-2027 роках. Метою програми є вирішення глобальних проблем та сприяння промислової модернізації. У тому числі запобігання зміни клімату, досягнення цілей сталого розвитку і підвищення конкурентоспроможності європейських товарів.

Що стосується програми "Креативна Європа", то її метою є розвиток сектора культурних і креативних індустрій в країнах Європи, посилення конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а також забезпечення просування і захисту культурної та мовної різноманітності.