Україна цього тижня відновить участь у роботі ПАРЄ

Верховна рада України на цьому тижні прийме постанову про відновлення участі своєї делегації в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа Олексія Гончаренка.

За його словами, цього тижня Рада прийме постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Сьогодні це рішення буде затверджено на комітеті з міжнародних справ ВР. Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українська делегація може повернутися в ПАРЄ вже в січні 2020 року.

У вересні 2019 року українська делегація офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ. Це рішення стало реакцією Києва на повернення Російської Федерації в ПАРЄ без виконання вимог резолюцій щодо агресії проти України.

