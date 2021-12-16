Україна цього року зробила максимально безпечним святкування Рош га-Шана в Умані, - Ляшко

"Попри те, що епідемічна ситуація у світі не дозволяє нам повернутись у доковідні часи, Україна зробила максимально безпечним та зручним цьогорічне святкування Рош га-Шана в Умані, розуміючи важливість збереження культурних надбань та традицій", - зазначив Ляшко.

За його словами, враховуючи передовий досвід вакцинації, зокрема й Ізраїлю, Україні вдалося пройти пік захворюваності самої тяжкої хвилі COVID-19 без введення загальнонаціонального локдауну. Наразі Україна впевнено вийшла на середньоєвропейські темпи вакцинації.

"Маю надію, що уроки, які людство винесе з пандемії, стануть рушійною силою для подальшого розвитку та здійснення реформ у сфері охорони здоровʼя. Не зважаючи на непростий пандемічний рік, ми продовжуємо в Україні медичну реформу та працюємо над стратегією розвитку охорони здоровʼя-2030, яка буде представлена МОЗ у грудні цього року", - заявив очільник МОЗ.

Ляшко визнав, що COVID-19 може не зникнути ніколи. У майбутньому можуть знадобитись нові протиепідемічні заходи, які відрізняються від тих, що були введені на початку епідемії.

"Хороша новина - ми можемо повернутись до нормального життя із циркуляцією цього вірусу поміж нами. Все більше науковців натякають, що коронавірус стане ендемічною хворобою", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, у 2021 році Kyiv Jewish Forum проводиться вже втретє. Форум проходить 15-16 грудня у форматі онлайн-конференції.

Як раніше заявив президент Єврейської конфедерації України, Віце-президент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, цього року KJF збере голів держав та представників урядів та парламентів із багатьох країн світу.