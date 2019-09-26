Україна та ще 69 країн поширювали фейки у соцмережах, - дослідження

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Кампанії з дезінформації проводилися у 2017-2018 роках

Україна та ще 69 країн світу вели в 2017-2018 роках кампанії з поширення неправдивої інформації у соціальних мережах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Оксфордського інтернет-інституту.

В дослідженні наводяться докази проведення кампаній з дезінформації та маніпуляцій в соціальних мережах в 70 країнах світу, серед яких і Україна, впродовж 2017-2018 років. Згідно з дослідженням, у кожній країні була хоча б одна партія чи держагенство, які використовували соцмережі для формування суспільної думки.

Як повідомляється, в Україні також займалися поширенням фейків у соцмережах. В українських кампаніях з поширення фейків були задіяні близько 20 тисяч осіб. Українські команди дезінформаторів мали "середній потенціал" та послідовну стратегію.

До країн з "високим потенціалом" експерти Оксфордського інституту віднесли Сполучені Штати Америки, Росію, Китай, Єгипет, Ізраїль, Саудівську Аравію, Іран та Сирію. В даних країнах на кампанії з дезінформації виділялися значні ресурси та був задіяний чисельний персонал.

У 26 країнах пропаганду використовували як засіб придушення основних прав людини, придушення суперечливих думок та засіб боротьби з політичними опонентами. Серед цих країн Росія, КНДР, Сирія, Туреччина Венесуела та Таджикистан.

Крім того, Китай, Індія, Іран, Росія, Пакистан, Саудівська Аравія та Венесуела використовували соціальні мережі Facebook та Twitter для впливу на громадську думку в інших країнах. Лідером з поширення фейкової інформації став Китай.

Нагадаємо, раніше соціальна мережа Facebook видалила понад 100 українських акаунтів, які займалися поширенням неправдивої інформації. Загалом у видалених сторінок було майже 4,2 млн підписників. Серед видалених сторінок виявилися акаунти видань Znaj.ua, Politeka, Hyser.