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Україна і ЄС мають визначитися: заробляти на логістиці чи перезапустити економіку, - Риженков

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Вівторок 28 червня 2022 20:29
Україна і ЄС мають визначитися: заробляти на логістиці чи перезапустити економіку, - Риженков Фото: Україна і ЄС мають визначитися: заробляти на логістиці чи перезапустити економіку (pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Якщо Україна хоче побудувати сильну економіку, влада повинна не тільки говорити про дерегуляцію та заохочення позицій, але й виконувати свої обіцянки. І нарешті визначитися - хоче вона заробляти на високих транспортних тарифах, чи дати можливість бізнесу розвиватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв’ю EBA.

За його словами, наразі підприємства мають серйозні проблеми з логістикою, які роблять нерентабельним експорт української продукції за кордон.

"Ми маємо заблоковані чорноморські порти, які були традиційними для експорту не тільки в Азію, але й в Європу. Зараз ми використовуємо сухопутні перетини кордону на захід. Коли ми починали, їх було 2-3, зараз (на момент запису інтерв’ю, - ред.) їх уже 13, і ця кількість збільшується. Тут треба подякувати УЗ, яка розширює чисельність цих переходів. Але, звісно, це не задовольняє попит, що є в Україні на перевезення. Українські залізничні тарифи вже достатньо високі. Плюс до цього ми маємо залізничні тарифи в Європі, які ще вищі за українські. Якщо все це скласти, то до Китаю постачати руду нам просто не вигідно", - пояснив він.

Риженков підкреслив: влада має підтримувати стратегію сталого розвитку української економіки, і втілювати у реальність обіцянки, які раніше давала інвесторам.

"Владі потрібно не тільки говорити про запуск економіки, але й робити те, про що вони говорять. Бо в нас багато кажуть про дерегуляцію чи зниження податків, заохочення інвестицій. Але коли ми дивимось, що вони роблять, то все навпаки. І Європейський Союз, і Україна повинні визначитися - чого ми хочемо? Або ми хочемо заробляти великі гроші на логістичних послугах, що надаються виробникам руди, зерна тощо. Або ми хочемо перезапускати економіку й дати можливість експортувати. Тоді потрібні пільги для цих перевезень. Тому це спільна робота між державою, логістичними компаніями та компаніями, такими як ми, в кого є ця руда, зерно чи щось інше, що потрібно постачати на зовнішні ринки", - резюмував Риженков.

Нагадаємо, раніше НБУ провів опитування, щоб з’ясувати, які основні причини змушують український бізнес скорочувати виробництво. Бізнес у всіх галузях назвав головною проблемою затруднену логістику, та пов’язану з цим втрату ринків.

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