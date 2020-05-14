Україна та ЄС домовилися пришвидшити укладання "промислового безвізу"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з комісаром Європейського союзу з питань сусідства і розширення Олівером Варгеї про пришвидшення роботи над "промисловим безвізом". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Так, під час сьогоднішньої відеозустрічі сторони домовилися пришвидшити спільну роботу з підготовки до укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, так званий "промисловий безвіз" між Україною та ЄС. Через пандемію коронавірусу переговорні процеси уповільнилися.

"Кулеба та Варгеї погодилися надати додатковий імпульс роботі з оновлення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, приєднання України до Угоди про спільний авіаційний простір, інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС, участі України як невід’ємної складової у реалізації Європейської зеленої угоди", - додали в МЗС.

Крім того, сторони обговорили гуманітарну допомогу ЄС для вразливих верств населення на Донбасі, обмінялися думками щодо майбутнього саміту Східного партнерства, а також приділили увагу підтримці ЄС українського малого та середнього бізнесу.

"Варгеї запевнив у незмінності підтримки України на європейському шляху та у реалізації реформ", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, наприкінці січня тодішній український прем'єр Олексій Гончарук під час розмови з високим представником ЄС із зовнішніх справ та безпекової політики Жозепом Боррелем заявляв, що Україна готова до укладення угоди про "промисловий безвіз" з ЄС.