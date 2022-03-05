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Україна вже думає, як відновити міста, - Зеленський

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Субота 05 березня 2022 12:00
Україна вже думає, як відновити міста, - Зеленський Україна вже думає , як відновити міста, - Зеленський (Фото: rbc.ua)
Автор: Сергій Сурепін

5 березня президент України Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням. Глава держави повідомив, що керівництво країни вже думає про майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіс Президента.

"Як відновити наші міста, відновити економіку. Вже є домовленість про виділення Україні десятків мільярдів доларів на відновлення. І це тільки перші рішення", - повідомив Зеленський.

Також президент України висловив упевненість, що скоро уряд країни зможе звернутися до українських біженців із закликом повернутися додому. Разом з цим, Зеленський додав, що українська армія завдає окупантам такі втрати, яких РФ не бачила в найстрашнішому сні.

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