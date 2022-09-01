Україна задоволена рішенням ЄС щодо віз для росіян, але диявол в деталях, - Кулеба

Україна схвалює рішення Євросоюзу щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією за умови його добросовісної імплементації всіма країнами-членами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та його данського колеги Єппе Кофодом.

Кулеба зазначив, що візові обмеження стосують не лише зупинення дії угоди про спрощений режим.

"Там передбачена низка інших кроків, які дозволяють мені сказати, що у разі, якщо вчорашнє рішення буде добросовісно імплементоване всіма країнами ЄС, то це рішення буде максимально наближеним до того, чого хотіла Україна. Але диявол криється в деталях", - сказав він.

Міністр закордонних справ наголосив, що ЄС ухвалило правильне рішення, але деталі імплементації можуть зруйнувати його ефективність.