Україна повинна стати опорою безпеки Європи, - Дунда

"У мене сформувалося чітке переконання-Україна має можливість і повинна стати частиною, якщо не основою, системи безпеки Європи. Це наш "щасливий" квиток в НАТО і ЄС", - написав він.

За словами Дунди, зовнішньополітична ситуація змінилася і ЄС вступає в період формування політичної суб'єктності.

Він зазначив, що Європа серйозно задумалася про свою безпеку і формування загальної армії і сил швидкого реагування після ситуації з одноосібним рішенням США вивести військовий контингент з Афганістану і формуванням антикитайської коаліції США, Великобританії та Австралії (без Європи).

"Те, що це не просто слова, свідчать заяви голови Європейської Ради Шарля Мішеля, який оголосив 2022 роком європейської безпеки, і глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен про те, що Євросоюз повинен "розвивати свою стратегічну автономію в галузі оборони та економічних відносин", - вважає Дунда.

Своєю чергою, за словами нардепа, США намагаються знизити свою військову присутність у світі і їм потрібні союзники, здатні їх підстрахувати.

"В України з'явилася унікальна можливість зробити конкретну пропозицію ЄС і США, довівши свою необхідність участі в загальній системі безпеки", - написав Дунда.

Нардеп вважає, що в обмін на допомогу у вирішенні проблем Європи й США у сфері безпеки, Україна отримає реальне партнерство з цими китами міжнародної політики, фінансування на підвищення своєї обороноздатності, скорочення шляху вступу в ЄС і НАТО і додаткові інвестиції в ВПК.

"Це має бути тристороння угода між ЄС, Україною і США про часткове заміщення Україною контингенту НАТО і повну участь у всіх операціях блоку, в обмін на фінансування внеску України й спільну розробку нових видів озброєнь", - зазначив він.

Дунда додав, що такий шлях вже пройшли інші європейські країни, наприклад, Швейцарія та Ірландія.