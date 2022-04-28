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Україна повинна вигнати російські війська з Криму і Донбасу, - глава МЗС Британії

Фото: глава МЗС Великобританії Ліз Трас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україну необхідно озброїти до такої міри, щоб вона могла повністю звільнити свої території в Криму і на Донбасі. Глава МЗС Великобританії Ліз Трас впевнена, що Захід допоможе зі зброєю і санкціями проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Це загальна війна, оскільки перемога України - це стратегічний імператив для нас усіх", - сказала Трас.

Глава МЗС Великобританії закликала західні країни допомогти Україні вигнати російські війська з України і зазначила, що, якщо Путіну вдасться домогтися територіальних завоювань, він може заподіяти "незліченні нові страждання всій Європі".

Вона підкреслила, що російські війська в ході війни повинні бути вигнані в тому числі з Криму і з Донбасу.

За словами глави МЗС Британії, необхідно використовувати всі наявні економічні важелі для витіснення Росії з західних ринків.

Також трас підкреслила, що необхідно позбавити Путіна можливості заявити про свою перемогу в Україні і "використовувати цю війну як каталізатор для встановлення нового світового порядку".

При цьому трас визнала, що війна в Україні може тривати "до п'яти років або навіть до десятиліття", а Путін може застосувати зброю масового знищення у відчайдушній спробі вийти з глухого кута.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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