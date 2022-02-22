Україна повинна 23 лютого назавжди відключитися від енергосистем Росії і Білорусі, - нардеп

Україна повинна 23 лютого в рамках запланованих заходів з інтеграції енергосистеми в ЄС повинна раз і назавжди відключитися від енергосистем Росії і Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Олексія Гончаренка.

"Завтра Україна раз і назавжди повинна відключитися від енергосистеми Росії і Білорусі! Відімкнути всі лінії електропередачі і більше ніколи не повертатися до єдиної електромережі з агресором. Замість тестового відключення на 3 дні – потрібно назавжди порвати зв’язки з російською електромережою і прискорено інтегрувати українську енергосистему Європейського Союзу", - заявив нардеп.

За його словами, це була би правильна відповідь на погрози і шантаж оточення російського президента Володимира Путіна в енергетичній сфері.

"Вчора на дешевій постановці посіпаки Путіна дозволили собі погрожували Україні зупинкою імпорту електроенергії. Відповіддю на ці безглузді погрози має бути негайне і безповоротне відключення від російських мереж", - зазначив Гончаренко.