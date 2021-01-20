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Україна домовляється про закупілю ще однієї COVID-вакцини

Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю ще однієї вакцини від COVID-19. Можуть укласти контракт з індійським виробником Serum Institute.

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Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко в ході засідання парламентського комітету здоров'я нації.

Втім, він не уточнив, чи йде мова про закупівлю вакцини, розробленої безпосередньо Serum Institute, або про вакцину інших компаній, вироблених індійською компанією.

"Паралельно проводяться переговори з індійським виробником - компанією Serum Institute, який може виробляти американську вакцину "Нововакс" і має можливість виробляти вакцину компанії "АстраЗенека" на даний момент", - повідомив він.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували проект закону №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Профільний комітет пропонує його до розгляду на наступному засіданні ВР.

Раніше український уряд планував запропонувати компаніям-розробникам вакцини послуги літака "Мрія". Кабмін розраховує, що це дозволить прискорити отримання вакцини Україною.

Прогноз погоди
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