RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна здобула другу перемогу на Євробаскеті-2022

Фото: українська збірна обіграла Естонію (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Ілона Свиридова

Україна після впевненого старту на Євробаскеті-2022 здобула другу перемогу поспіль. Цього разу мінімально обіграли команду Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Поєдинок завершився з мінімальним рахунком 74:73, причому Україна буквально вирвала перемогу в останній чверті. Примітно, що команда протягом усього матчу поступалася Естонії та вийшла вперед лише за хвилину до кінця, коли і було закинуто переможний м'яч.

Естонія-Україна - 73:74 (21:15, 14:16, 26:23, 12:18)

Вдруге поспіль кращим гравцем став Святослав Михайлюк, який провів на паркеті більше 33 хвилин і набрав 18 очок (2 з 5 триочкових), 4 підбирання і 2 передачі.

Після двох турів Україна лідирує у своїй групі.

Нагадаємо, у стартовому матчі українські баскетболісти впевнено обіграли команду Великобританії з рахунком 90:61.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол